İşkur, ilkokul mezunu 33 bin 272 işçi için alım yapacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara müjdeli bir haberle geldi. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam edilmek üzere, en az ilkokul mezunu 33.272 kişiye iş imkânı sunulacak.