İşkur, ilkokul mezunu 33 bin 272 işçi için alım yapacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara müjdeli bir haberle geldi. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam edilmek üzere, en az ilkokul mezunu 33.272 kişiye iş imkânı sunulacak.

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İşkur, ilkokul mezunu 33 bin 272 işçi için alım yapacak

İŞKUR üzerinden beden işçisi alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • 18 ile 45 yaş arasında olmak,
  • Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak.

Ayrıca, bazı firmalar B Sınıfı sürücü belgesine sahip adayları tercih edebilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden beden işçisi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvurularını yapabilirler:

  1. İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapın.
  2. Ana sayfada yer alan "İş İlanları" sekmesine tıklayın.
  3. Açılan menüden "Meslek" bölümünü seçin ve "Beden İşçisi" seçeneğini belirleyin.
  4. Arama butonuna tıklayarak sonuçları görüntüleyin.
  5. Açılan sayfada beden işçisi alımlarıyla ilgili tüm ilanları bulabilirsiniz. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak detayları inceleyin.
  6. İlan detay sayfasında, başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim ve iş deneyimi gibi detayları da eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

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İŞKUR İlanlarını Takip Etmek İçin

İŞKUR üzerinden beden işçisi alım ilanlarını takip etmek isteyenler için aşağıdaki adımlar yardımcı olabilir:

  1. İŞKUR resmi internet sitesini ziyaret edin.
  2. Ana sayfada bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklayın.
  3. "Meslek" bölümünden "Beden İşçisi" seçeneğini belirleyin.
  4. Karşınıza çıkan sayfada, beden işçisi alımıyla ilgili tüm ilanlar sıralanacaktır. Size uygun olanları inceleyerek, başvuruda bulunmak istediğiniz ilana göz atın.
  5. İlgilendiğiniz ilanın üzerine tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
  6. Daha fazla bilgi ve başvuru adımları için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Artık İŞKUR'un sunduğu iş imkânlarını daha yakından takip edebilirsiniz. Kendi kriterlerinize uygun iş ilanlarına başvurarak, iş bulma şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, istediğiniz işe başvururken gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmayı ihmal etmeyin.

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