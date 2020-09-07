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İŞKUR ilkokul mezunu bekçi alımı başvuru ne zaman?Şartları neler? Hangi illerde olacak?

İŞKUR ilkokul mezunu bekçi alımı başvuru ne zaman?Şartları neler? Hangi illerde olacak? İŞKUR üzerinden bir çok ilde özel kurumlarda ilkokul mezunu bekçi alımları başladı. İşte detaylar..

İŞKUR ilkokul mezunu bekçi alımı başvuru ne zaman?Şartları neler? Hangi illerde olacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul, İzmir, Kayseri gibi bir çok ildeki özel kurumlar için ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak. Başvuruların başlamasının ardından İŞKUR ilkokul mezunu bekçi alımı başvuru ne zaman?Şartları neler? Hangi illerde olacak? soruları gündeme geldi. 

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden başvuru alımları başladı. Vatandaşlar aşağıda yer alan link üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dileyenler kendi semtlerine en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilir.

Dileyenler ise internetten İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR ilkokul mezunu bekçi alımı başvuru ne zaman?Şartları neler? Hangi illerde olacak?

HANGİ İLLERDE OLACAK?

İstanbul, Gaziantep, İzmir, Konya, Düzce, Bursa, Edirne, Bolu, Eskişehir, Amasya, Muş, Uşak, Şanlıurfa, Elazığ, Adana, Mersin, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Sakarya ve Afyonkarahisar 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Sağlık problemi bulunmayan

Dış görünüşüne özen gösteren,

Askerlik ile ilişkisi bulunmayan

Yüz kızartıcı suç işlememiş kişiler başvuru yapabilir.

İŞKUR ilkokul mezunu bekçi alımı başvuru ne zaman?Şartları neler? Hangi illerde olacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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