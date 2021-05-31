İşsiz kalan ve zor durumda olan vatandaşlara verilen İŞKUR işsizlik maaşlarının detayları araştırılmaya başladı. İŞKUR işsizlik maaşı başvuru işlemi nasıl yapılır 2021? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru şartları neler? soruları internette en çok aratılan konular arasına girdi. Peki İŞKUR işsizlik maaşı başvuru işlemi nasıl yapılır 2021? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşte yanıtları...

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR 2021?

İşsizlik maaşı; işsiz kalan vatandaşların herhangi bir işe girene kadar mağdur olmamaları için verilen paraya denilmektedir. İşsizlik maaşının miktarı ise almış olduğunuz maaşa yada çalışma zamanınıza göre değişiklik göstermektedir. İŞKUR işsizlik maaşı başvuru süreci vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. İşsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyenlerin İŞKUR şubesine müracaat etmeleri ya da internet üzerinde başvurmaları gerekmektedir. İşsizlik maaşından yararlanmak için işten çıkılan tarihten itibaren 30 gün içerisinde işsizlik ödeneği başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

İşsizlik başvuruları onaylanan vatandaşların cep telefonuna bununla ilgili mesaj gelmektedir. Bu mesajı alarak herhangi bir PTT şubesine gitmeniz durumunda ise paranızı alabilirsiniz.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Her çalışanın işsizlik maaşı hakkı bulunmaktadır. Bunun sebebi çalışırken brüt maaşınız üzerinden işsizlik ödeneğine kesinti yapılmaktadır. Ancak işsizlik maaşı alabilmeniz için belirli şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi işten çıkarılmış olmak yada haklı bir sebepten dolayı işinizden ayrılmış olmaktır. İşsizlik ödeneği almak için 120 gün prim ödeyip çalışmak da istenilen bir diğer şart. Bunun yanında son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş yani sigortalı bir işte çalışmış olmanız da istenilen diğer bir şart.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR işsizlik maaşından yararlanma koşulları İŞKUR sitesinde net biçimde belirtilmiştir. Buna göre başvuru şartları;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK MAAŞININ SÜRESİ NE KADAR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİNTİYE UĞRADIĞI HALLER

İşsizlik ödeneği almakta iken; İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.