İŞKUR Kıyı Emniyeti Personel Alımı 2021 | 36 personel alımı başvuru şartları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 36 kişilik personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR aracılığı ile alınacak. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? İşte başvuru şartları...

İŞKUR KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular 15 - 19 mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK

*10 deniz trafik operatörü

*4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis

*13 büro personeli (memur)

*3 mühendis

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapacak. Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.

İŞKUR GİRİŞ EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türk vatandaşı olmak,

*Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

*26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak,

*Ms Office programlarını bilmek,

*İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

