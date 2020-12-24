İş arayışı içerisinde olan vatandaşlara önemli istihdam sağlayan kurum Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yeni iş ilanları kurumun internet sitesinde yayınlandı. İlanlara göre 1210 kişi çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Bu kapsamda İŞKUR lise mezunu büro memuru alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

İŞKUR LİSE MEZUNU BÜRO MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'un internet sitesinden yayımlanan ilanlara başvurmak isteyen kişiler öncelikli olarak İŞKUR sistemine kayıt olmalıdır. Kayıt olurken iş arayan kısmını seçmeniz gerekmektedir.

İŞKUR sistemine kayıt olmak için tıklayınız.

İŞKUR sistemine kayıt olduktan sonra başvuru yapmak için buraya tıklayınız ve kendinize en uygun gördüğünün ilana başvurun.

Söz konusu ilanlara başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- Sağlık probleminin olmaması,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

BÜRO MEMURU NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Büro memuru, şirketlerin yazışma, belge tasnifi ve arşivlemesi gibi işlemlerini yapmaktan sorumlu olan kişidir. Günümüzde rağbet gören bir meslektir.

Büro memurunun ödeme almak ya da yapmak, vergi hesaplamak, belge tasnif etmek ve yazışma yapmak gibi görevleri vardır. Hafif iş kolu arasında yer alan vergi memurluğu mesleğinde İş yükünün yüksek olduğu bürolar, genellikle memurun bir konuda uzmanlaşmasını bekler. Görece iş yükünün daha az olduğu bürolar ise büro memurundan tüm görevleri yerine getirmesini ister. Büro memurunun görevleri şöyle sıralanır;

Yazışmaların takibini yapmak,

Kayıtları incelemek ve raporlama yapmak,

Büronun ihtiyaçlarını tespit etmek,

Gerekli hesaplamaları yapmak,

Büroya gelen çağrıları cevaplamak.

