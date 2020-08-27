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İŞKUR Makineci (Dikiş) mesleğinde 1350 işçi arıyor! İşte İŞKUR'un aradığı meslek grupları!

İŞKUR resmi internet sitesinde yeni iş ilanları yayımladı. 1390 farklı meslekte toplam 64 bin 357 kişilik personel alımı için ilan yayınlayan işkurda Makineci ( Dikiş ) Mesleği en çok personel alımı için eleman aranan meslek olarak öne çıkmakta. Peki İŞKUR hangi meslekler için işçi aramakta? İşte İŞKUR'un 64 bin 357 kişilik personel alımı listesi!

İŞKUR Makineci (Dikiş) mesleğinde 1350 işçi arıyor! İşte İŞKUR'un aradığı meslek grupları!

2020 yılında 526.634 iş arayanın işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR, açık iş ilanları ile 1390 farklı meslekte toplam 64 bin 357 kişilik işçi talebini karşılamak için ilan yayınlamış bulunmakta.

İşverenler tarafından aranan meslekleri incelediğimizde  Makineci ( Dikiş ) Mesleğinin revaçta olduğunu ve işverenler tarafından Beden İşçisi (Genel) mesleğinden sonra en çok talepte bulunulan meslek olarak öne çıktığını görmekteyiz.

En çok eleman aranan meslekler sıralamasında Makineci ( Dikiş ) mesleğini 1309 kişilik talep ile Temizlik Görevlisi 1309 kişilik talep ile Ön Muhasebeci 1309 kişilik talep ile Satış Danışmanı / Uzmanı 1309 kişilik talep ile Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1309 kişilik talep ile Paketleme işçisi 1309 kişilik talep ile Konfeksiyon İşçisi 1309 kişilik talep ile Garson (Servis Elemanı) takip etmekte…

Aşağıda İŞKUR açık iş ilanlarında en çok aranan 50 mesleğin listesini bulabilir ve https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden İŞKUR tarafından yayınlanan tüm açık iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR - EN ÇOK TALEPTE BULUNULAN MESLEKLERİN LİSTESİ

1            Beden İşçisi (Genel)       13706

2            Makineci (Dikiş)              1350

3            Temizlik Görevlisi           1309

4            Ön Muhasebeci 1164

5            Satış Danışmanı / Uzmanı           1141

6            Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı     1105

7            Paketleme işçisi              1077

8            Konfeksiyon İşçisi           1035

9            Garson (Servis Elemanı) 943

10          Şoför-Yük Taşıma           895

11          Turizm Ve Otelcilik Elemanı       844

12          Kasiyer 696

13          Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi             695

14          Elektrikçi (Genel)            594

15          Forklift Operatörü         545

16          Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 531

17          Dokuma Konfeksiyon Makineci 528

18          Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)    483

19          Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı          482

20          CNC Torna Tezgahı Operatörü   475

21          Bisküvi İmalat İşçisi        463

22          Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)          460

23          Kurye    459

24          Ambar/Depo Görevlisi  449

25          Aşçı       440

26          Metal Mamuller Montaj İşçisi    435

27          Düz Dikiş Makineci         374

28          Bulaşıkçı (Stevard)         323

29          Elektrik Teknisyeni         319

30          Büro Memuru (Genel)   317

31          Kalite Kontrolcü              315

32          Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)            313

33          Beden İşçisi (Temizlik)   305

34          Pazarlamacı      303

35          Motosikletli Kurye          302

36          Muhasebeci      294

37          Mekanik Bakım Onarımcısı         290

38          Tır-Çekici Şoförü             289

39          Aşçı Yardımcısı 287

40          Sevkiyat Görevlisi           283

41          Mobilya Montajcısı        277

42          Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)            276

43          Kamyon Şoförü 262

44          Reyon Görevlisi 260

45          Depo İşçisi (Elleçleme)  258

46          Depo Sevkiyat Sorumlusu           255

47          Sekreter             247

48          Mermer İşçisi    245

49          Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)             244

50          Güvenlik Görevlisi          224

 

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Makineci (Dikiş) Mesleği:

Makineci (Dikiş) Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir.

Meslek Bilgileri 

Meslek Kodu : 8153.11                            

Meslek Adı : Makineci (Dikiş)                                        

Grup Bilgileri                         

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar                            

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri                            

Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri                            

Meslek Birim Grubu : Dikiş Makinesi Operatörleri                            

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar                                        

Meslek Detay Bilgileri                         

Meslek Tanımı :  Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir

Makineci (Dikiş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)            Dikim yapılacak parçaya göre makineyi seçmek,

b)           Makineyi iğne, iplik, dikim çeşidine göre dikişe hazırlamak,

c)            Parçaların renk, şekil ve kesim özelliklerine göre iplik ve dikiş çeşidini seçerek dikimini yapmak,

d)           Dikimi yapılan parçaların overlok işlemini yapmak,

e)           Dikimi yapılan parça üzerine makine ile yapılması istenilen desen, şekil, parça ilavesi vb. işlemlerini yapmak,

f)            Dikilen, tamir edilen parçaları kontrol etmek, varsa hatalarını düzeltmek,

g)            Makinenin günlük bakımını yapma,   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



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