İŞKUR Makineci (Dikiş) mesleğinde 1350 işçi arıyor! İşte İŞKUR'un aradığı meslek grupları!
İŞKUR resmi internet sitesinde yeni iş ilanları yayımladı. 1390 farklı meslekte toplam 64 bin 357 kişilik personel alımı için ilan yayınlayan işkurda Makineci ( Dikiş ) Mesleği en çok personel alımı için eleman aranan meslek olarak öne çıkmakta. Peki İŞKUR hangi meslekler için işçi aramakta? İşte İŞKUR'un 64 bin 357 kişilik personel alımı listesi!
2020 yılında 526.634 iş arayanın işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR, açık iş ilanları ile 1390 farklı meslekte toplam 64 bin 357 kişilik işçi talebini karşılamak için ilan yayınlamış bulunmakta.
İşverenler tarafından aranan meslekleri incelediğimizde Makineci ( Dikiş ) Mesleğinin revaçta olduğunu ve işverenler tarafından Beden İşçisi (Genel) mesleğinden sonra en çok talepte bulunulan meslek olarak öne çıktığını görmekteyiz.
En çok eleman aranan meslekler sıralamasında Makineci ( Dikiş ) mesleğini 1309 kişilik talep ile Temizlik Görevlisi 1309 kişilik talep ile Ön Muhasebeci 1309 kişilik talep ile Satış Danışmanı / Uzmanı 1309 kişilik talep ile Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1309 kişilik talep ile Paketleme işçisi 1309 kişilik talep ile Konfeksiyon İşçisi 1309 kişilik talep ile Garson (Servis Elemanı) takip etmekte…
Aşağıda İŞKUR açık iş ilanlarında en çok aranan 50 mesleğin listesini bulabilir ve https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden İŞKUR tarafından yayınlanan tüm açık iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR - EN ÇOK TALEPTE BULUNULAN MESLEKLERİN LİSTESİ
1 Beden İşçisi (Genel) 13706
2 Makineci (Dikiş) 1350
3 Temizlik Görevlisi 1309
4 Ön Muhasebeci 1164
5 Satış Danışmanı / Uzmanı 1141
6 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1105
7 Paketleme işçisi 1077
8 Konfeksiyon İşçisi 1035
9 Garson (Servis Elemanı) 943
10 Şoför-Yük Taşıma 895
11 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 844
12 Kasiyer 696
13 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 695
14 Elektrikçi (Genel) 594
15 Forklift Operatörü 545
16 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 531
17 Dokuma Konfeksiyon Makineci 528
18 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 483
19 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 482
20 CNC Torna Tezgahı Operatörü 475
21 Bisküvi İmalat İşçisi 463
22 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 460
23 Kurye 459
24 Ambar/Depo Görevlisi 449
25 Aşçı 440
26 Metal Mamuller Montaj İşçisi 435
27 Düz Dikiş Makineci 374
28 Bulaşıkçı (Stevard) 323
29 Elektrik Teknisyeni 319
30 Büro Memuru (Genel) 317
31 Kalite Kontrolcü 315
32 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 313
33 Beden İşçisi (Temizlik) 305
34 Pazarlamacı 303
35 Motosikletli Kurye 302
36 Muhasebeci 294
37 Mekanik Bakım Onarımcısı 290
38 Tır-Çekici Şoförü 289
39 Aşçı Yardımcısı 287
40 Sevkiyat Görevlisi 283
41 Mobilya Montajcısı 277
42 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 276
43 Kamyon Şoförü 262
44 Reyon Görevlisi 260
45 Depo İşçisi (Elleçleme) 258
46 Depo Sevkiyat Sorumlusu 255
47 Sekreter 247
48 Mermer İşçisi 245
49 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 244
50 Güvenlik Görevlisi 224
Makineci (Dikiş) Mesleği:
Makineci (Dikiş) Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 8153.11
Meslek Adı : Makineci (Dikiş)
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu : Dikiş Makinesi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı : Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir
Makineci (Dikiş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Dikim yapılacak parçaya göre makineyi seçmek,
b) Makineyi iğne, iplik, dikim çeşidine göre dikişe hazırlamak,
c) Parçaların renk, şekil ve kesim özelliklerine göre iplik ve dikiş çeşidini seçerek dikimini yapmak,
d) Dikimi yapılan parçaların overlok işlemini yapmak,
e) Dikimi yapılan parça üzerine makine ile yapılması istenilen desen, şekil, parça ilavesi vb. işlemlerini yapmak,
f) Dikilen, tamir edilen parçaları kontrol etmek, varsa hatalarını düzeltmek,
g) Makinenin günlük bakımını yapma, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.