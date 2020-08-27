İŞKUR Makineci (Dikiş) mesleğinde 1350 işçi arıyor! İşte İŞKUR'un aradığı meslek grupları!

2020 yılında 526.634 iş arayanın işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR, açık iş ilanları ile 1390 farklı meslekte toplam 64 bin 357 kişilik işçi talebini karşılamak için ilan yayınlamış bulunmakta.

İşverenler tarafından aranan meslekleri incelediğimizde Makineci ( Dikiş ) Mesleğinin revaçta olduğunu ve işverenler tarafından Beden İşçisi (Genel) mesleğinden sonra en çok talepte bulunulan meslek olarak öne çıktığını görmekteyiz.

En çok eleman aranan meslekler sıralamasında Makineci ( Dikiş ) mesleğini 1309 kişilik talep ile Temizlik Görevlisi 1309 kişilik talep ile Ön Muhasebeci 1309 kişilik talep ile Satış Danışmanı / Uzmanı 1309 kişilik talep ile Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1309 kişilik talep ile Paketleme işçisi 1309 kişilik talep ile Konfeksiyon İşçisi 1309 kişilik talep ile Garson (Servis Elemanı) takip etmekte…

Aşağıda İŞKUR açık iş ilanlarında en çok aranan 50 mesleğin listesini bulabilir ve https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden İŞKUR tarafından yayınlanan tüm açık iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR - EN ÇOK TALEPTE BULUNULAN MESLEKLERİN LİSTESİ

1 Beden İşçisi (Genel) 13706

2 Makineci (Dikiş) 1350

3 Temizlik Görevlisi 1309

4 Ön Muhasebeci 1164

5 Satış Danışmanı / Uzmanı 1141

6 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1105

7 Paketleme işçisi 1077

8 Konfeksiyon İşçisi 1035

9 Garson (Servis Elemanı) 943

10 Şoför-Yük Taşıma 895

11 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 844

12 Kasiyer 696

13 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 695

14 Elektrikçi (Genel) 594

15 Forklift Operatörü 545

16 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 531

17 Dokuma Konfeksiyon Makineci 528

18 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 483

19 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 482

20 CNC Torna Tezgahı Operatörü 475

21 Bisküvi İmalat İşçisi 463

22 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 460

23 Kurye 459

24 Ambar/Depo Görevlisi 449

25 Aşçı 440

26 Metal Mamuller Montaj İşçisi 435

27 Düz Dikiş Makineci 374

28 Bulaşıkçı (Stevard) 323

29 Elektrik Teknisyeni 319

30 Büro Memuru (Genel) 317

31 Kalite Kontrolcü 315

32 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 313

33 Beden İşçisi (Temizlik) 305

34 Pazarlamacı 303

35 Motosikletli Kurye 302

36 Muhasebeci 294

37 Mekanik Bakım Onarımcısı 290

38 Tır-Çekici Şoförü 289

39 Aşçı Yardımcısı 287

40 Sevkiyat Görevlisi 283

41 Mobilya Montajcısı 277

42 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 276

43 Kamyon Şoförü 262

44 Reyon Görevlisi 260

45 Depo İşçisi (Elleçleme) 258

46 Depo Sevkiyat Sorumlusu 255

47 Sekreter 247

48 Mermer İşçisi 245

49 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 244

50 Güvenlik Görevlisi 224

Makineci (Dikiş) Mesleği:

Makineci (Dikiş) Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8153.11

Meslek Adı : Makineci (Dikiş)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı : Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir

Makineci (Dikiş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dikim yapılacak parçaya göre makineyi seçmek,

b) Makineyi iğne, iplik, dikim çeşidine göre dikişe hazırlamak,

c) Parçaların renk, şekil ve kesim özelliklerine göre iplik ve dikiş çeşidini seçerek dikimini yapmak,

d) Dikimi yapılan parçaların overlok işlemini yapmak,

e) Dikimi yapılan parça üzerine makine ile yapılması istenilen desen, şekil, parça ilavesi vb. işlemlerini yapmak,

f) Dikilen, tamir edilen parçaları kontrol etmek, varsa hatalarını düzeltmek,

g) Makinenin günlük bakımını yapma, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.