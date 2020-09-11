İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi alınacak.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokoller gereği 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi toplum yararına program başvuruları yarın başlıyor. 5 gün sürecek başvurular için tıklayınız ve Alo 170 üzerinden yapılacak.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "İl Müdürlüğümüz ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokoller gereği 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi toplum yararına program başvuruları 12Eylül 2020-16 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular sadece https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak olup Kurum Birimlerinden ve Hizmet Noktalarından başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacaktır. Başvurular sonrasında işe alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecektir. Kuralarda sadece Milli Eğitim yetkilileri ve Noter hazır bulunacak olup katılımcı kabul edilmeyecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP katılamayacaktır. (2020 yılı için 3.480 TL). Her haneden sadece bir kişi TYP katılımcısı olabilecektir."