İŞKUR'dan, usulsüzlük açıklaması: soruşturma kurumumuzun bilgisi dahilindedir

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bazı personelin ihalelerde usulsüzlük yaparak kurumu zarara uğratmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle takip edildiğini ve ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını bildirdi.

İLGİLİ PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün "İŞKUR'a operasyon" başlığıyla yer alan haberler üzerine basın açıklaması yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

SORUŞTURMA BİLGİMİZ DAHİLİNDEDİR

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Bakanlığımız müfettişleri tarafından 2018 yılında yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teftiş raporlarına istinaden gerçekleştirilmiş olup kurumumuzun bilgisi dahilindedir. Soruşturma süreci kurumumuz tarafından titizlikle takip edilerek ilgili personeller hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."