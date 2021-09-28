Islahevi ne demek, TDK'ya göre Islahevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Islahevi ne demek? Islahevi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıslahevi kelimesi. Peki ıslahevi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıslahevi nedir, ıslahevi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Islahevi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Islahevi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ISLAHEVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Islahevi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ıslahevi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane

