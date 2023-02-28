İslam Abou Salima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Abou Salima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Abou Salima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Abou Salima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Abou Salima 25 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da اسلام ابو سليمة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Abou Salima Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 6 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. İslam Abou Salima'nin El Masry SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Abou Salima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Abou Salima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Abou Salima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Abou Salima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2017 yılında El Sharkia

30 Haziran 2017 yılında El Shorta

6 Ağustos 2017 yılında El Masry

İslam Abou Salima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Abou Salima şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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