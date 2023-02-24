İslam Foric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Foric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Foric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Foric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Foric 1 Ekim 2002 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Islam Forić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Foric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslam Foric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Foric'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslam Foric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Foric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İslam Foric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Foric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2022 yılında Travnik

İslam Foric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Foric şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.