İslam karşıtlığı sınır tanımıyor! Fransa'da 7 cami daha bahanelerle kapatılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin açıklamada bulundu. Darmanin yaptığı açıklamada Allonnes kentindeki bir caminin "radikal İslam'ı" savunması sebebiyle 6 aylığına kapatılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aynı zamanda caminin yöneticilerinin banka hesaplarına da el konulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve başlamasından bu güne dek 13 derneğin kapatıldığını ifade etti.

Yıl sonuna dek ise 7 cami ve derneğin daha 'nefret' yaydığı ve 'radikal islamı' savunduğu için kapatılacağını söyledi.

21 CAMİ KAPATILDI

Darmanin ülkede bulunan 2 bin 500 camiden 92'sinde yapılan denetimlerin sonucunda 21'inin kapatıldığını belirtti. Eylül 2020'den bu güne dek ise 36 bin yabancının, kamu düzenini tehdit etmesi dolayısıyla oturum izinlerinin kaldırıldığını söyledi.

Bugüne kadar Fransa'da Müslümanlara ait olan birçok dernek çeşitli sebeplerle feshedilmişti.

RADİKAL İSLAM İTHAMI

25 Ekim tarihinde Sarthe Valiliğinden yapılan açıklamada Allonnes'da 300 kişilik cemaate sahip caminin "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı belirtilmişti. Camii yöneticilerinin ülkede gerçekleştirilen terör saldırılarını meşrulaştırdığı iddia ediliyor.

AYRILIKÇI YASA

Paris yönetimi ağustosta kabul ettiği 'ayrılıkçı' yasa ile Müslümanların hayatına müdahale etme sebebiyle eleştiriliyor.

Yasada geçen belli başlı konular arasında, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması bulunuyor.