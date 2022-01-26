İslam'da korunması gereken 5 esas

Yüce dinimiz İslam, en değerli varlık olarak yaratılmış olan insanın, dünyada huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için şu beş temel esasın korunmasını emretmiştir. İnsanlığın olmazsa olmazı kabul edilen esaslar şunlardır:

Nefsin (canın) korunması Aklın Korunması Dinin korunması Neslin korunması Malın korunmasıdır.

Bugün insanlığın her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğu bu evrensel ilkeleri açıklayarak birlikte idrak etmeye çalışalım.

Canın korunması:

İnsanın en kıymetli varlığı kendi canıdır ve bütün canlar koruma altındadır. İnsan, kendi canını tehlikeye atacak davranışlarda bulunamayacağı gibi başkasının canını da tehlikeye atacak fiillerde bulunamaz. Yüce ALLAH Kur’an da “Kendinizi öldürmeyin ALLAH size çok merhametlidir.”(1) buyurarak insanların kendilerine madden ve manen zarar vermelerini yasaklamıştır.

Aklın korunması:

İnsana verilen ve onu diğer canlılardan üstün kılan en büyük nimet akıldır. Akıl, insana dini ve beşeri sorumluluk yükler. İnsan da bu sorumluluğun bilincinde olmalı, akla zarar verecek her türlü uyuşturucu, sarhoş edici kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) “ALLAH cc. içki müptelası olup tövbe etmeyene cennet içeceklerinden içirmez.”(2) buyurarak akla zarar veren kötü alışkanlığa devam edenlerin akıbetini bildirmiştir.

Dinin korunması:

Bizlere emanet olan dinimizin mesajını iyi anlamalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Dini korumak onu Bidat, hurafe ve tahriften uzak tutup dosdoğru bir şekilde yaşayıp yaşatılması için çaba göstermekle mümkün olur. Nitekim Kur’an-ı Kerim de “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”(3) diye buyurarak gerçek istikametimizi tayin etmiştir.

Neslin korunması:

Neslin korunması bir milletin varlığını sürdürmesinin birinci teminatıdır. Geçmiş Peygamberler de Kur’an da beyan edildiği üzere Allah’tan mü’min ve hayırlı nesiller istemişlerdir. Buradan da anlaşılıyor ki sağlıklı, nitelikli bir nesil yetiştirmek geleceğimiz açısından son derecede önemlidir. Yetiştireceğimiz nesil kötü akımlardan uzak, eğitimli, şuurlu, vatanına ve milletine faydalı sorumluluk sahibi hayırlı nesiller olmalıdır.

Malın korunması:

Dünyada en önemli imtihanlarımızdan biri de maldır. Dinimiz, malın korunmasının hassasiyeti üzerinde önemle durmuş helal kazançla bunun sağlanabileceğini bildirmiştir. Peygamberimiz (s.a.v) haksız mal kazancını yasaklamış ve bizleri ürpertecek telkinlerde bulunmuştur. Bir Hadis-i Şeriflerinde “Kim bir başkasının malını haksız yere aşırırsa ötede ALLAH’IN gazabıyla karşılaşır.”(4) buyurmuştur.



Yazımızı özetleyerek bitirecek olursak, İslam dini her insanın onurunu, namusunu, özgürlüğünü, dinini, malını ve canını garanti altına alıp dünyada sevgi ve güven halesi içerisinde yaşamamızı sağlar. Bizlere de düşen görev yüce sahibimizin emrettiği bu esasları benimseyip ona göre hareket etmemizdir.



1)Nisa 4 / 29

2)Müslim, Eşribe, 73

3)Rum 30 / 30

4)Ahmed b.Hanbel,el-Müsned,1 / 416