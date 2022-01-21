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İbrahim Şahin

İbrahim Şahin

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İSTONBUL

Siyasi arpalık haline dönen İBB’yi bir meraya çeviren CHP zihniyeti, ahbap çavuş ilişkileri ve siyasi diyet ödeme mecburiyeti yüzünden 16 milyon İstanbullunun hakkını bir kaç CHP asilzadesine peşkeş çekti.

İBB SİPARİŞ MAKAMA BİR İSİMDE TUZLA’DAN

Tek meziyeti CHP besin zincirinin tepesinde olmak olan ve 10 adamı dahi çalıştırma tecrübesi olmayan ancak siyasi etiketleri ile makamlara oturtulan CHP asilzadeleri sırayla İBB imkanlarının sağladığı koltukların tadını çıkartıyor. 

İBB imkanlarından faydalanıp, liyakat yerine adam kayırma, siyasi hizipçilik, mevki makam düşkünlerine yönelik unvan kampanyalarının Tuzla’daki isimlerinden sadece birisi CHP 2019 Tuzla belediye Başkan adayı.
CHP Tuzla örgütünün önemli ismi Cemil Ekşi’nin aday adayı olmaması üzerine 2019 yılında Başkan adayı yapıldıktan sonra doğup büyüdüğü mahallesinde delege dahi olamayan 2019 adayı tüm bu başarısızlıkların primini İSTON yönetim kurulu üyeliği ile telafi etmiş oldu. Tecrübesizliği de siyaseten üst üste aldığı yenilgilere rağmen İSTON yönetim kurulu üyeliğine kimin ve hangi sebeple göreve getirdiği belli olmayan 2019 adayı kısa süren görevi süresince de eleştirilerin odağındaki isim oldu. 

3 MİLYON 600 BİN LİRALIK HUZUR HAKKI

CHP Siyasi asilzadelerine aktarılan para 3 milyon 600 yüz bin lira civarında. Bu rakam 16 milyon İstanbullunun parası.

HASTANEYE PARA YOK SİYASETE KAYNAK ÇOK

Pandemi döneminde 16 milyon İstanbulluya hizmet verecek hastane yolunu dahi yapamayan İBB yönetimi, üç beş CHP’liye yaklaşık 3 milyon 6 yüz binin lira kaynak aktardı. Bu para üç beş siyasi isme, İstanbulluya değil, CHP’ye hizmetleri karşılığı aktarılmış oldu….

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