Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası ulusa sesleniyor!Çılgın sayısal loto sonuçları 28 Aralık 2020 PaqzartesiOn Numara çekiliş sonuçları 28 Aralık 2020 (MPİ)AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Fatih Kaya siyasi yaşamıKemal Doğulu'dan Exxen'de başlayacak projesi hakkında çok özel açıklamalarFenerbahçe'nin Audi Cup'a katılacağı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıOlay TV'den yeni hamle: İsmini tvhaberi.com olarak değiştirdi!AK Parti Kadıköy İlçe Başkan Adayı Fatih Kaya kimdir? Fatih Kaya kaç yaşında? Nereli?Beşiktaş-Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİBursaspor-Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İşletmecinin savunması pes dedirtti! "Oyun oynanmıyordu, fal bakıyorlardı" dedi

İşletmecinin savunması pes dedirtti! "Oyun oynanmıyordu, fal bakıyorlardı" dedi

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın yaptı. 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para ceza kesildi.

İşletmecinin savunması pes dedirtti! "Oyun oynanmıyordu, fal bakıyorlardı" dedi

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, dışarıdan kapalı görünen bir kahvehaneye baskın düzenledi. Öztürk, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak kağıt oynadığını gördü. İlçe Emniyet Müdürüne yakalanan şahıslar, tuvalete kaçmaya çalıştı.

Kahvehanede bulunan yaşlı bir vatandaşın tepki göstermesi üzerine Öztürk, "Bu kurallar hepimiz için toplum sağlığını korumak adına alınıyor" diyerek kurallara riayet etmesi hususunda uyarıda bulundu.

"FAL BAKIYORLARDI"

Kahvehane işletmecisi ne kadar müşterilerini "Oyun oynanmıyordu, fal bakıyorlardı" diyerek korumaya çalışsa da kendisi dahil 6 kişi cezadan kaçamadı. Korona virüs kurallarına uymayan işletmeci ve 5 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT