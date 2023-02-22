İsma Mugulusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsma Mugulusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsma Mugulusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsma Mugulusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsma Mugulusi 10 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uganda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsma Mugulusi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEPUYA INC AGENCY yapmaktadır. İsma Mugulusi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 2 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. İsma Mugulusi'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İsma Mugulusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsma Mugulusi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2021 yılında SCV Kampala
2 Ekim 2022 yılında Makedonikos
İsma Mugulusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsma Mugulusi şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
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İsma Mugulusi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Uganda U20 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Uganda U17 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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