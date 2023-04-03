İsmael Drame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Drame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Drame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsmael Drame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsmael Drame 27 Mayıs 2001 tarihinde Laval şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsmael Drame Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. İsmael Drame, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İsmael Drame'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsmael Drame Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsmael Drame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B
İsmael Drame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsmael Drame şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Laval (2007-2012), Stade Laval (2012-2019)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.