İsmaelo Ganiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaelo Ganiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmaelo Ganiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmaelo Ganiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmaelo Ganiou 14 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Pierre-Ismaëlo Ganiou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmaelo Ganiou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmaelo Ganiou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmaelo Ganiou'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmaelo Ganiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmaelo Ganiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmaelo Ganiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmaelo Ganiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B

İsmaelo Ganiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmaelo Ganiou şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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