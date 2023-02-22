İsmahila Ouedraogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmahila Ouedraogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmahila Ouedraogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmahila Ouedraogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmahila Ouedraogo 5 Kasım 1999 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmahila Ouedraogo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASM International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İsmahila Ouedraogo'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmahila Ouedraogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmahila Ouedraogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmahila Ouedraogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmahila Ouedraogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında KOZAF

1 Ağustos 2018 yılında AS Douanes

1 Ağustos 2021 yılında PAOK Saloniki B

23 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

4 Eylül 2022 yılında PAOK Saloniki B

İsmahila Ouedraogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmahila Ouedraogo şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

İsmahila Ouedraogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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