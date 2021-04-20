TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 20 Nisan Salı günkü bölümüne Acun Ilıcalı'nın açıklaması damga vurdu. İsmail Balaban ile ilgili açıklamada bulunan Acun Ilıcalı'nın sözleri dikkat çekti. Peki İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? | Survivor İsmail eleniyor mu? | Acun Ilıcalı İsmail Balaban ile ilgili ne açıkladı? İşte ayrıntılar...

İSMAİL BALABAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2021'in 'in 20 Nisan Salı akşamı yayınlanacak 74. bölümünde Acun Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulunacak. Survivor'ın fragmanında Acun Ilıcalı'nın "Önemli bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili." demesi izleyicilerde merak uyandırdı.

İsmail Balaban'ın diskalifiye olup olmayacağı bu akşam netlik kazanacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021'in 74. bölümünde konuya ilişkin yaptığı açıklama sonrası haberimiz güncellenecektir...

SURVİVOR İSMAİL ELENİYOR MU?

"Önemli bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili." diyen Acun Ilıcalı, "Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin detaylar bu akşam netlik kazanacak.

ACUN ILICALI İSMAİL BALABAN İLE İLGİLİ NE AÇIKLADI?

Survivor 2021'in 74. yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde sarf ettiği sözler ise dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, İsmail Balaban hakkında açıklamada bulundu.

Ilıcalı, ''Önemi bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı.'' dedi.

Fakat İsmail Balaban'a ne olduğu ve açıklamanın konusu ise bu akşam ekrana gelecek bölümde netlik kazanacak.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışmaktadır.

İsmail Balaban ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail Balaban kimdir?