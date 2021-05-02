İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile yüzleşti

Gündem olan olaylar sonrası Survivor 2021'in 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde konsey esnasında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı İsmail Balaban'ın nişanlısının, kendisini aradığını ifade etti. Survivor 2021'de İsmail Balaban'ın annesinin iletişim ödülü görüşmesinde söylediklerinden sonra Gamze Atakan'ın kendisinden yardım istediğini söyleyen Ilıcalı, onun da bu konuyla ilgili konuşması gerektiğini ifade etti. İsmail Balaban da bunun üzerine nişanlısı Gamze Atakan ile görüşeceğini söyledi.

İsmail Balaban, Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde nişanlısı Gamze Atakan ile konuştu.

İsmail Balaban, Gamze'den ne olduğunu anlatmasını istedi. Öncelikle kimsenin sağlık problemi olmadığını vurgulayan Gamze Atakan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gamze Atakan, İsmail'e; nişanlı olduklarının televizyona yansımasından ötürü ailesinin rahatsız olduğunu söyledi. Onların, nişanlı oldukları için insanların ona oy göndermeyeceği yönündeki sözlere kulak astıklarını dile getiren Gamze Atakan, yaşananların sebebinin bu olduğunu ifade etti. İsmail Balaban ise ailesinin böyle şeylere kulak asmayacağını ifade etti.

Gamze Atakan, "Sen bırakıp gittiğinde ben neysem halen oyum. İçin rahat olsun. Bana bir şekilde cephe aldılar. 'Bana sen konuşma' demelerini anlayamıyorum." dedi. Bu mevzunun uzatılmamasını ve daha çok konuşulmaması gerektiğini ifade eden Gamze Atakan'a ünlüler takımı yarışmacısı İsmail Balaban bu sudan mevzular için ailesinin tepki göstermeyeceğini ve onların böyle bir şey yapmayacağını dile getirdi. Annesinin konuşmasındaki mevzunun sebebinin başka bir şey olduğunu dile getiren İsmail Balaban ne olduğunu şu an için anlayamadığını söyledi.

Bu konunun uzamaması gerektiğini ifade eden Gamze Atakan, görüşmeyi sonlandırırken nişanlısına "Seni seviyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Survivor 2021'in 27 Nisan Salı akşamı yayınlanan 79. bölümünde iletişim ödüllü oyunu kazanan ünlüler takımında İsmail Balaban annesiyle konuşmuştu. İsmail Balaban'ın annesinin ifadeleri herkesi şoka uğratmıştı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." demişti.

İsmail'in annesi "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et. demiş İsmail de annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin almıştı.

İsmail Balaban telefon görüşmesi sonrası açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Balaban açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Annem söyledi ben böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez. O kadar büyük bir şey oldu ki annem 4 aydır çok kötü durumdayım diyor. Sadece yaşanılanları merak ediyorum. Demek ki çok önemli şeyler oldu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum."

Survivor'ın 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde ise konu ile alakalı konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı Balaban'ın ne düşündüğünü sormuştu.

Konuyu yeniden gündeme getiren Acun Ilıcalı'nın sorusu üzerine konuşan Balaban, "İletişimden sonra epey sıkıntılı bir süreç geçiriyorum. Annemle konuştum ve benim için kırıcı, yıkıcı konuşmalar geçti, çok yıprandım. İster istemez kafana takıyorsun. Elimden geldiğince yansıtmamaya çalıştım. Ne oldu bitti çok merak ediyorum, sağlığı ne çok merak ediyorum." demişti

Balaban'ın nişanlısının kendisini aradığını söyleyen Ilıcalı, "Geçtiğimiz günlerde Gamze beni aradı. Biliyorsun daha önce görüştürebiliriz dedim, sen istemedin fakat Gamze için şu anda şöyle bir sorun oluştu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinde bir baskı yarattı. Ben açıkçası bu konu çözülsün de iletişimden dolayı bir eksik kalmasın diye sana Gamze ile konuşma hakkı verdim. Bahsettiğimiz kan davası gibi bir durum olmadığına göre böyle bir konuda ağabeyin olarak sana tavsiyem de o kızın da mutlaka konuşabiliyor olması lazım." demişti.

Konuşmalarında Balaban'ın nişanlısı Gamze'nin kendisinden yardım istediğini söyleyen Ilıcalı, "Sen şimdi haber alamıyorum diye acı çekerken o tarafta da konuşamamakla ilgili dünyanın en büyük imtihanlarından birini geçiren bir kız var. Bu kızcağız da yüzlerce kişi aramasına rağmen bu konuyla ilgili konuşmadığı için benden yardım istedi. Zor durumdayım Acun ağabey dedi ve bir görüşme yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı'nın sözlerinin ardından yarışmacı Balaban, "Annemin bu şekilde tepki vermesi normal değil. Çok zorda kalmış olmasaydı böyle tepki vermezdi. Annemin tepkisinden sonra zaten ben böyle düşündüm. Öncelikle benim düşüncem annemle iletişim kurmam lazım" demişti.

Ardından, İsmail'in kardeşinin de kendisini aradığını belirten Ilıcalı, "Kardeşin de bizi aradı bu arada. Kardeşine de sordum, Gamze ile konuşmasında senin açından bir sakınca var mı? Kardeşin de iletişim kurman gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı. İsmail ise biraz düşünmek için izin istedi." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Balaban, nişanlısı Gamze ile konuşmak ve onu dinlemek istediğini ifade etmişti.