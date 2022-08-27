İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki iftiralarına açtı ağzını yumdu gözünü! "İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki iddiaları için sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki iftiralarına açtı ağzını yumdu gözünü! "İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!"

Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen ve her gün farklı bir siyasetçi ile diyalog halinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında bazı iddialar ortaya attı. O iddialar sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın söylemlerinin ispatını istedi.

İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki iftiralarına açtı ağzını yumdu gözünü! İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!

DİYANET İŞLERİ BAKANI'NIN KAÇACAĞINI İDDİA ETTİ

Dün katıldığı Cuma namazı sonrası "Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek camide provakasyon yapmaya çalışan Ümit Özdağ o sözlerin ardından Diyanet İleri Bakanı Ali Erbaş için de "Türk Ordusu'nun Afyon'da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı yüzüncü yıl dönümü. Bugün cuma hutbesinde ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Sultan Alparslan'ın adı geçmiyor. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletinin adı da yok. Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk tarihine düşmandır, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Duyduk ki İngiltere'de Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Allahtan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük taarruzunu yöneten Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır. Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız yüzünden millet Cuma namazına gitmiyor artık. Son bir senede Anadolu'da 20 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Sen deist yetiştirdin. Senin İslam'a verdiğin zararı bir tek Erdoğan vermiştir. Allah Atatürk'ün ruhunu şad etsin." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki iftiralarına açtı ağzını yumdu gözünü! İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!

"TARİHİN EN ALÇAK ADAMISIN"

Diyanet İşleri Başkanı için yurt dışına kaçacağı iddialarında bulunan Ümit Özdağ'a İsmail Çataklı tepki göstererek "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın!
Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" şeklinde paylaşım yaptı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Sol kesimlerin iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Tezcan'ın eşi ateş püskürdü! "Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin."
Sol kesimlerin iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Tezcan'ın eşi ateş püskürdü! "Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin."
Ankara'da korkutan patlama! AVM'de kola tankının patlaması vatandaşları korkuttu
Ankara'da korkutan patlama! AVM'de kola tankının patlaması vatandaşları korkuttu
Bakan Dönmez'den müjdeli haber! "Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz"
Bakan Dönmez'den müjdeli haber! "Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Sol kesimlerin iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Tezcan'ın eşi ateş püskürdü! "Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin."
Sol kesimlerin iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Tezcan'ın eşi ateş püskürdü! "Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin."
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!
27 Ağustos Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'de o bölgeler kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
27 Ağustos Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'de o bölgeler kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Dikkat çeken anlar! Ümit Özdağ cuma namazında provokasyona girişti, imama bağırdı!
Dikkat çeken anlar! Ümit Özdağ cuma namazında provokasyona girişti, imama bağırdı!
Çılgın çöpçü, Türkiye'nin neşesi oldu! Konserde sahneye çıktı, oynamasıyla mest etti
Çılgın çöpçü, Türkiye'nin neşesi oldu! Konserde sahneye çıktı, oynamasıyla mest etti
İmam Hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanmıştı! Tutuklanan Gülşen'in avukatı harekete geçti: Tutukluluğuna itiraz edildi
İmam Hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanmıştı! Tutuklanan Gülşen'in avukatı harekete geçti: Tutukluluğuna itiraz edildi