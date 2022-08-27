İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki iftiralarına açtı ağzını yumdu gözünü! "İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!"

Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen ve her gün farklı bir siyasetçi ile diyalog halinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında bazı iddialar ortaya attı. O iddialar sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın söylemlerinin ispatını istedi.

DİYANET İŞLERİ BAKANI'NIN KAÇACAĞINI İDDİA ETTİ

Dün katıldığı Cuma namazı sonrası "Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek camide provakasyon yapmaya çalışan Ümit Özdağ o sözlerin ardından Diyanet İleri Bakanı Ali Erbaş için de "Türk Ordusu'nun Afyon'da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı yüzüncü yıl dönümü. Bugün cuma hutbesinde ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Sultan Alparslan'ın adı geçmiyor. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletinin adı da yok. Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk tarihine düşmandır, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Duyduk ki İngiltere'de Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Allahtan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük taarruzunu yöneten Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır. Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız yüzünden millet Cuma namazına gitmiyor artık. Son bir senede Anadolu'da 20 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Sen deist yetiştirdin. Senin İslam'a verdiğin zararı bir tek Erdoğan vermiştir. Allah Atatürk'ün ruhunu şad etsin." ifadelerini kullanmıştı.

"TARİHİN EN ALÇAK ADAMISIN"

Diyanet İşleri Başkanı için yurt dışına kaçacağı iddialarında bulunan Ümit Özdağ'a İsmail Çataklı tepki göstererek "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın!

Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" şeklinde paylaşım yaptı.