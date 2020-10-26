İsmail Çokçalış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'a transfer olacak mı?

Bursaspor'un gelecekte Türk futboluna hizmetler verecek olan genç yıldızı İsmail Çokçalış, bu sezonki performansıyla taraftarın ve teknik ekibin beğenisini kazandı. Taraftarın da gözüne giren Çokçalış, internette araştırılan isimler arasına girdi. Peki, İsmail Çokçalış kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

21 Haziran 2000 doğumlu İsmail Çokçalış, Bursalı. 20 yaşındaki genç yetenek, Bursaspor altyapısında yetişti. 2015 yılında U16 takımına yükselen genç futbolcu daha sonra sırasıyla U21 takımına kadar ilerledi.

Ocak 2019'da TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a 6 aylığına kiralandı.

Sezon sonunda takıma geri dönen İsmail Çokçalış, Bursaspor A Takımı kadrosuna dahil edildi.

Yeşil beyazlı takım ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu milli takım formasını da giydi. Türkiye U16, U17, U18, U19 ve U20 kadrolarında yer alan İsmail, toplamda 8 maça çıktı.

Geçen sezon Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 11 maça çıkan İsmail Çokçalış, bu sezon oynanan tüm maçlarda görev yaptı. Performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu 1 de gol kaydetti.

GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği talihsiz kaza sonucunda sağ bek pozisyonunda sorun yaşayan Galatasaray, Bursaspor'un bu sezon parlayan 20 yaşındaki yıldızı İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmayı planlıyor. TRT Spor'un verdiği habere göre, Galatasaray oyuncuyu gündemine aldı.