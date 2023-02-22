İsmail Ghali Falke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Ghali Falke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Ghali Falke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsmail Ghali Falke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsmail Ghali Falke 15 Şubat 2002 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsmail Ghali Falke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Ghali Falke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. İsmail Ghali Falke'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsmail Ghali Falke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsmail Ghali Falke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsmail Ghali Falke şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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