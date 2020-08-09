İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşklarını ilan ettiler!

İsmail Hacıoğlu bir dönem birlikte rol aldığı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Hacıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Bu paylaşımın ardından 20 gün önce boşandığı eski eşi Duygu Kumarki fena patladı.

İsmail Hacıoğlu kısa bir süre önce 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki ile boşandı.

Boşanmanın ardından adı bir çok isimle anılan Haccıoğlu, Merve Çağıran ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşk dedikodularına son noktayı koydu. Çiftin arkadaşlığı ‘Çocuk’ dizisinin setinde başlamıştı.

Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.

ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA..!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran ile aşkını ilan ettikten sonra, 20 gün önce boşandığı eşi Duygu Kumarki, sosyal medya hesabından gönderme yaptı: “Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş”, “Bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum..

ANNE BABA OLARAK YAN YANAYIZ

Duygu Kumarki, aldatma iddialarının ardından “Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız” demişti..