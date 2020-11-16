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İsmail Koncuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine İsmail Koncuk hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli' soruları sorulmaya başlandı. Peki, İsmail Koncuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk İYİ Parti'den neden istifa etti? İşte detaylar...

İsmail Koncuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine İsmail Koncuk hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli' soruları sorulmaya başlandı. Peki, İsmail Koncuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk İYİ Parti'den neden istifa etti? İşte detaylar...

İSMAİL KONCUK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1959 yılında Adana / Ceyhan'da dünyaya gelen İsmail Koncuk, 2018 yılında İYİ Parti'ye geçmişti. Koncuk'un baba adı Musa, anne adı ise Sevimdir. 
Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.
Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İSMAİL KONCUK NEDEN İSTİFA ETTİ?

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. Koncuk yaptığı açıklamada, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor. İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağım kalmamıştır" dedi. 27 Mart 2018 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan İsmail Koncuk liste tartışmalara için geçtiğimiz ay İsmail Koncuk, ”Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir” demişti.



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