İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat programında neden yok? Bugün sabah saatlerinde Fox ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İsmail Küçükkaya 'nın neden programı sunmadığını merak eden izleyiciler İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat programında neden yok? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX ÇALAR SAAT PROGRAMINDA NEDEN YOK?

İsmail Küçükkaya, koronavirüs testi yaptırdığı için tedbir amaçlı olarak bugün yayına çıkmadığını açıkladı.Programa çıkmamasına ilişkin olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Küçükkkaya şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler."

Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) October 30, 2020

İSMAİL KÜÇÜKKAYA BUGÜN NEDEN YOK?

FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın yerine programa çıkan Özge Gözeger, Küçükkaya'nın Covid-19 testi yaptırdığı için yayına çıkmadığını ifade etti. Gözeger," Pandemi sürecinin gerektirdiği durumlar nedeniyle İsmail Küçükkaya test yaptırdı. Sağlık durumu iyi ,tedbir amaçlı yok." dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi, ilk ve orta öğrenimini burada gördü. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Daha sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.