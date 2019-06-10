Fox TV’nin sabah haberleri Çalar Saat’i sunan İsmail Küçükkaya biyografisi merak ediliyor. Haberimizden İsmail Küçükkaya hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki İsmail Küçükkaya kimdir? Çalar Saat programı hangi kanalda? İsmail Küçükkaya aslen nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Küçükkaya biyografi bilgileri...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

972 yılında Kütahya Simav’da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya’da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi’nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi’nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV’de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

Peki İsmail Küçükkaya kimdir? Çalar Saat programı hangi kanalda? İsmail Küçükkaya aslen nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Küçükkaya biyografi bilgileri... 2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi’nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

Eylül 2013 tarihinden itibaren de daha önce Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Televizyonu'nda Çalar Saat adlı programı sunmaya başladı.

Çok eski bir tarihte evlenip 2002 yılında boşandı, çocuğu yoktur. İstanbul’da annesi ile birlikte yaşamaktadır.

İsmail Küçükkaya, öğretmen Eda Demirci ile 9 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Kitapları:

2008 - Cumhuriyetimize Dair

2012 - Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı (1923-2023) (İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya)