İsmail Sarki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Sarki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Sarki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsmail Sarki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsmail Sarki {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsmail Sarki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Sarki, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Sarki'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsmail Sarki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsmail Sarki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Niger Tornad.
1 Temmuz 2022 yılında Bendel Ins.
İsmail Sarki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsmail Sarki şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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