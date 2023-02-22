İsmail Sarki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Sarki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İsmail Sarki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Sarki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.