İsmail Saymaz, muhalefeti topa tuttu: "Buna kim oy verir? Ben oy vermem, kimse oy vermez"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cumhurbaşkanının muhalefet tarafından oluşturulacak olan bir Eşgüdüm Kurulu tarafından denetlenmesi yönündeki teklifi sert sözlerle eleştirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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İsmail Saymaz, muhalefeti topa tuttu: "Buna kim oy verir? Ben oy vermem, kimse oy vermez"

Halk TV'de Seda Selek'in sunumuyla ekrana gelen Perdenin Önü programına İsmail Saymaz'ın sözleri damga vurdu. Muhalefetin iktidara gelmesi durumunda cumhurbaşkanının altı parti tarafından kurulacak olan Eşgüdüm Kurulu tarafından denetlenmesi hakkında sert ifadeler kullandı.

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