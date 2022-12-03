İsmail Saymaz, muhalefeti topa tuttu: "Buna kim oy verir? Ben oy vermem, kimse oy vermez" Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cumhurbaşkanının muhalefet tarafından oluşturulacak olan bir Eşgüdüm Kurulu tarafından denetlenmesi yönündeki teklifi sert sözlerle eleştirdi.

Melahat Ersoy Editör