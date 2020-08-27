İsmail Saymaz'a eleştiri yağdı: Dini değerlerle dalga geçiyor

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Saymaz'ın 'İnşaat Ya Resulullah' başlıklı paylaşımının dini değerlerle alay etmek olduğunu savunan Twitter kullanıcıları tarafından açılan 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi trend topic oldu.

SAYMAZ'DAN ERBAŞ'A CÜBBE ELEŞTİRİSİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Giresun'daki sel felaketinin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren bir tweet paylaşan İsmail Saymaz, bu paylaşımında, "Diyanet İşleri Başkanı’nın sel felaketi ile ne ilgisi var? Haydi, gitti, diyelim, çamur deryası içinde cübbeyle gezmesinin ne manası var?" ifadelerine yer vermişti.

Diyanet İşleri Başkanı’nın sel felaketi ile ne ilgisi var? Haydi, gitti, diyelim, çamur deryası içinde cübbeyle gezmesinin ne manası var? pic.twitter.com/t3OG6bm1Fq — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 25, 2020

'ÖZÜR DİLE İSMAİL SAYMAZ'

Bu paylaşımından kısa bir süre sonra da Habertürk tarafından yayınlanan Türkiye'nin en büyük 10 müteahhitlik şirketi başlıklı haberini 'İnşaat Ya Resulullah' başlığıyla paylaşan gazeteci Saymaz, büyük tepki topladı. Öyle ki sosyal medya kullanıcıları tarafından açılan 'Özür Dile İsmail Saymaz' etiketi, trend topic oldu.

"BETONA YATIRIMA ELEŞTİRİ"

Bu etiketin trend olmasıyla açıklama yapma ihtiyacı hisseden Saymaz, hakkında linç kampanyasının yürütüldüğünü savunarak paylaşımını Evliya Çelebi'nin kitabına dayandırdı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkımda, (haşa) peygamber efendimizi kastettiğimi iddia eden tuhaf bir linç kampanyası yürütülüyor. Oysa “İnşaat ya Resulullah” bir kitap adıdır. Evliya Çelebi’nin “Seyahat ya Resulallah” ifadesinden esinle Ak Parti iktidarındaki betona yatırımı eleştiren bir söylemdir." ifadelerini kullanan Saymaz, aynı isimli kitabın kapak fotoğrafını da paylaştı.