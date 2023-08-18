İsmail Saymaz'ın Ekrem İmamoğlu herkesi yeniyor anketine büyük tepki var

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP'nin büyük bir hezimete uğramasının ardından seçim öncesi muhalefete gaz vermek için açıklanan anketler tartışılırken, bu tartışmaları körükleyecek bir anket sonucu daha yayınlandı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, geçtiğimiz gün yazdığı köşe yazısında Aksoy Araştırma'nın İstanbul için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Saymaz'ın paylaştığı anketin sonuçlarını, seçim öncesi muhalefeti gazlamak için açıklanan anket sonuçlarına benzeten çok sayıda gazeteci tepki gösterdi.

İMAMOĞLU HERKESİ YENİYOR ANKETİ

İsmail Saymaz'ın 16 Ağustos tarihli yazısında paylaştığı sözde İstanbul anketinde İstanbul'da 4 yıldır neredeyse hiçbir hizmette bulunmayan Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'den çıkacak tüm adaylara karşı 2024'te yapılacak seçimi kazandığı iddia edildi. Saymaz'ın paylaştığı rakamlara göre, İmamoğlu'nu en çok zorlayan isim ise Türkiye'ye savunma sanayiinde çağ atlatan yerli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar oldu.

Saymaz'ın paylaştığı ankette sonuçlar şu şekilde;

Ekrem İmamoğlu-eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 61,3-38,7

Ekrem İmamoğlu-eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 57,7-42,3

Ekrem İmamoğlu-Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: 60,5-39,5

Ekrem İmamoğlu-Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 60,4-39,6

Ekrem İmamoğlu-Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 62,8-37,2

Ekrem İmamoğlu-Selçuk Bayraktar: 54,1-46,0

Haberin Devamı

ANKETE TEPKİ YAĞDI

Saymaz'ın yazısında paylaştığı ve manipülasyon dolu olduğu aşikar olan ankete hemen hemen her kesimden tepki yağdı. Bu anketin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlamak ve vatandaşları manipüle etmek için açıklanan anket sonuçlarına benzeten gazeteciler, Saymaz'a ve anketi yaptığı iddia edilen araştırma şirketine tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Ahmet Hakan, Cüneyt Özdemir, Zafer Şahin ve Kübra Par gibi isimler yer aldı.



AHMET HAKAN: ANKETÇİLERDE UTANMA MI YOK

Aksoy Araştırma'nın yaptığı ve İsmail Saymaz'ın yayınladığı ankete tepki gösterenlerden biri Hürriyet yazarı Ahmet Hakan oldu. Bugünkü yazısının bir bölümünde sözde anketi ele alan Hakan, "Ekrem İmamoğlu, karşısına kim çıkarsa 15 puan fark atıyormuş. Büyük seçimden önce yaptıkları anketlerde de... Kemal Kılıçdaroğlu fark atarak kazanıyordu. Anketçilerde utanma mı yok, yoksa milletin zekâsıyla alay etmekten mi keyif alıyorlar, anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR: İNSANIN AKLINI PEYNİR EKMEKLE YEMESİ GİBİ BİR ŞEY

Sözde ankete tepki gösteren bir diğer isim ise gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Youtube yayınında Saymaz'ın yayınladığı anketi ele alan Özdemir, bu anketler doğru olsaydı şu anda Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanıydı" diyerek bunlara inanmak için insanın aklını peynir ekmekle yemesi gerektiğini söyledi.

Özdemir tepkisini şu sözlerle dile getirdi;

"Yine anketler başını uzatmaya başladı. İsmail Saymaz bir anket yayınlamış. Her ihtimalde Ekrem İmamoğlu kazanıyormuş. Üfür üfür ipe diz biliyorsunuz bu tür anketlere artık biz böyle diyoruz. Anladığımız kadarıyla CHP seçmeni anketçilerle bir kez daha sınava geliyor. Bu anketlere baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Cumhurbaşkanı seçilmişti aradaki fark 4 puan 5 puandı ve de şu anda başka bir Türkiye'de yaşıyorduk. Ama bildiğiniz gibi bu anketler çuvalladı. Yani şu anda ortada bir ittifak yokken CHP seçmeni küskünken "Ekrem İmamoğlu karşısında kim çıkarsa çıkıyor kazanıyor" diye bir anket yayınlamak Yani bilmiyorum hani İsmail yayınlar ne olacak. O gazeteci birisi anket yapmıştır ama, insanın aklını peynir ekmekle yemesi gibi bir şeye denk geliyor benim için o anlamda da bana çok da mantıklı gelmiyor".

ZAFER ŞAHİN: ALGINA KUVVET DE İNANDIRICILIK SIFIR

Gazeteci Zafer Şahin de sözde İBB seçim anketine tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şahin, anketin inandırıcılığının olmadığını söyledi.

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Seçmenin algı ayarlarıyla oynayan bu siyaset yapma tarzına kimse alet olmasın.En başta da muhalif seçmen. İstanbul’a mecburi dönüş yap, sonra da bu anketi dolaşıma sok! En tepeye de Selçuk Bayraktar’ı yazmış! “Ondan bile popülerim” mesajı.Algına kuvvet de inandırıcılık sıfır!

KÜBRA PAR: BU ÇAKMA ANKETLERİ HALA NASIL CİDDİYE ALABİLİYORLAR

Ankete tepki gösteren diğer bir isim ise gazeteci Kübra Par oldu. Twitter hesabından tepkili bir paylaşım yapan Par, anketin 'uyduruk' olarak nitelendirerek, "Muhalefete gaz veren bu çakma anketleri hâlâ nasıl ciddiye alabiliyorlar" diye sordu.

Par paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Dünden beri ortalarda yine uyduruk bir anket dolaşıyor. İmamoğlu AK Parti’nin olası adaylarını açık ara farkla geçiyormuş, hatta öyle ki Murat Kurum’a 15 , Selçuk Bayraktar’a ise 8 puan fark atıyormuş! Muhalefete gaz veren bu çakma anketleri hâlâ nasıl ciddiye alabiliyorlar!

İmamoğlu İstanbul’da seçimi tekrar kazanabilir mi? Mümkün ama hiç kolay değil. Kazansa bile burun farkıyla olur, asla 8-10 puan fark atamaz. Hele de Selçuk Bayraktar aday olursa kesinlikle dezavantajlı tarafa düşer."

60 günlük su kaldığı iddiasına İSKİ’den yalanlama; "İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek"

Sarı taksinin bugünkü vukuatı: Değişim saati bahanesiyle hastaneye gitmek isteyen yaşlı kadını taksiye almadı

Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"

Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

Mustafa Şen, açıkladı! AK Parti, yerel seçimlerde Büyük şehirler için iş birliği yapacak