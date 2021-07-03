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İsmail Selay Mürey kimdir? Nereli? Neden görevden alındı?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay Mürey, Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre görevinden alındı. Peki İsmail Selay Mürey kimdir? Nereli? Neden görevden alındı?

İsmail Selay Mürey kimdir? Nereli? Neden görevden alındı?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay Mürey görevden alındı. Bunun üzerine biyografisi merak konusu oldu. Peki  İsmail Selay Mürey kimdir? Nereli? Neden görevden alındı? 

İSMAİL SELAY MÜREY KİMDİR? NERELİ?

İsmail Selay Mürey, Ankara'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde tamamladı. Evli ve bir çocuklu olan İsmail Selay Mürey, İngilizce bilmektedir.3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alındı. 

İSMAİL SELAY MÜREY NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

İsmail Selay Mürey'in   Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden neden alındığı ise bilinmiyor. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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