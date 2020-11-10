Kremlin: Karabağ'a yalnızca Rus barış gücü yerleştirilecek, Türk askeri olmayacakİsmail Soydan'dan büyük başarı! Kapı kapı geziyor partisini anlatıyor!Tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan Trabzonspor Abdullah Avcı'yla tersine çevirecek!Yolava'da Kadınlara zorla fuhuş yaptıran 16 kişi gözaltına alındıYozgat’ta inşaat çalışması esnasında yeraltı mağarasına rastlandı21 caminin yardım kumbaralarını çalan Otostopçu hırsız yakalandıMarul çiftçileri marul fiyatından memnun!S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileriBursa Valiliği yasakladı! Yürürken sigara içmek artık yasak!Bu sene ara tatil ne zaman? Bu sene ara tatil var mı, olacak mı?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İsmail Soydan'dan büyük başarı! Kapı kapı geziyor partisini anlatıyor!

İsmail Soydan'dan büyük başarı! Kapı kapı geziyor partisini anlatıyor!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan kongre sonrası tekrar AK Parti İlçe Başkanı seçilen İsmail Soydan, ilçede partisinin üye sayısını arttırmaya devam ediyor.

İsmail Soydan'dan büyük başarı! Kapı kapı geziyor partisini anlatıyor!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan kongre sonrası tekrar AK Parti İlçe Başkanı seçilen İsmail Soydan, ilçede partisinin üye sayısını arttırmaya devam ediyor.

"Bize gelemeyene biz gideriz" sloganı ile Pazaryeri ilçesinde stant çalışmaları başlatan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, gerek ilçe parti merkezinde gerekse ilçeye bağlı köylerde üye kayıt çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı olarak ilçedeki üye sayılarının arttığını aktaran Başkan Soydan, son olarak Kınık köyünde kapı kapı dolaşıp köylüleri AK Parti'ye üye yaptı.

Başkan Soydan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Toprağın sanata dönüştüğü Kınık Köyümüzde ilçe teşkilatı yönetimiz ile üye kayıt işlemi gerçekleştirdik. "Bize gelemeyene biz gideriz" anlayışı ile çıktığımız bu yolda Kınık köyünde çömlekçilik ile uğraşan köylülerimize ulaştık. AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı olarak burada yaptığımız üyelerimiz partimize hayırlı olsun teşkilat olarak köylerimizi her zaman ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT