İsmail YK'da hayranıyla sevgili olan ünlüler kervanına katıldı. Almanya'da yaşayan şarkıcı İsmail YK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Ünlü şarkıcı İsmail YK, sevgilisiyle TikTok hesabından çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu ise İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti. Birlikte dans eden ikilinin eğlenceli anları takipçilerinden de ilgi gördü.

42 yaşında olan İsmail YK'nın sevgilisinin 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu iddia edildi.

İsmail YK'nın büyük bir hayranı olan genç sevgilisi Dilara sosyal medya hesabından da sanatçının video klipleri ve fotoğraflarını sıkça paylaşıyor.

İSMAİL YK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00 'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye,Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır.

Diskografisi

Şappur Şuppur (2004) - Türkiye satış 1.250.000

Bombabomba.com (2006) - Türkiye satış: 600.000

Bas Gaza (2008) - Türkiye satış: 450.000

Haydi Bastır (2009) - Türkiye satış: 1.500.000

Psikopat - Türkiye satış: 150.000

Metropol (2012) - Türkiye satış: 100.000

Kıyamet (2015)

Tansiyon (2018)

Oha (2020)