Geçtiğimiz sezonda istediklerini alamayan Galatasaray, takımın yaş ortalaması ve kiralık oyuncuların fazlalığı nedeniyle büyük sıkıntı geçmişti. Gelecek sezonda şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, geçen sezon yapılan hataları tekrarlamak istemiyor. Bundan dolayı transferde genç ve ilerde satabileceği isimlere yönelen teknik ekip, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen İsmaila Coulibaly'i gündemine aldı. Peki, İsmaila Coulibaly kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

İSMAİLA COULİBALY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

25 Aralık 2000 doğumlu genç oyuncu Coulibaly, Mali'de dünyaya geldi. Kariyerine 2019 yılında Mali takımlarından Duguwolofila'da başlayan genç orta saha, aynı sezon Norveç'e transfer oldu. Henüz kariyerinin başında olan Coulibaly, yalnızca 12 resmi maçta görev aldı. 12 maçta 4 golü ve 1 asisti bulunan orta sahanın, dikkat çeken özelliklerinden birisi hızlı oyun kurma ve tekniği. Fatih Terim'in aradığı isimlerden birisi olarak gözüken Coulibaly'nin geleceğinin parlak olduğu söyleniyor.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Henüz 19 yaşında kariyerinin başında olan İsmaila Coulibaly, futbol hayatına orta saha mevkisinde başladı. Sarpsborg takımında çıktığı maçlarda orta sahada forma giyen oyuncu, 8 numara bölgesinde görev yapıyor.