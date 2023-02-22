İsmaila Mayaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaila Mayaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmaila Mayaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsmaila Mayaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsmaila Mayaki 22 Aralık 1991 tarihinde Lokoja şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsmaila Mayaki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmaila Mayaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İsmaila Mayaki'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsmaila Mayaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsmaila Mayaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Nasarawa United
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
İsmaila Mayaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsmaila Mayaki şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.