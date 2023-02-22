İsmaila Sodiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaila Sodiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmaila Sodiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsmaila Sodiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsmaila Sodiq 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsmaila Sodiq Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. İsmaila Sodiq'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsmaila Sodiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsmaila Sodiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsmaila Sodiq şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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