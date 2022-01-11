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İşman isminin anlamı nedir, İşman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İşman isminin anlamı; işmen ismi olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde İşman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, İşman isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

İşman isminin anlamı nedir, İşman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İşman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İşman ismi ne demek, İşman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İşman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İşman İsminin anlamı nedir? TDK İşman anlamı:

İşman ismi Türk dil kurumunda işmen ismi olarak tanımlanmaktadır.

İşman İsmi Kuranda geçiyor mu?

İşman ismi kuranda geçmemektedir.

İşman isminin kökeni:

İşman ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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İşman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İşman isminin rengi:

Nar

İşman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

İşman isminin Harf Analizi Nedir ?

İşman ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

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İşman isminin Numerolojisi Kaçtır?

İşman ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

Ş : 23

M : 16

A : 1

N : 17

= 69 İşman İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

İşman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İşman ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İşman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9   Ş: 1   M: 4   A: 1   N: 5 = 20

2 0 = 2 Kader sayısıdır

İşman isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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