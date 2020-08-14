40 alanda ve 800'e yakın programda verilen İSMEK eğitimleri 3 ile 10 ay arasında devam edebiliyor. Programları bitirin vatandaşlara da MEB onaylı Kurs Bitirme Sertifikası veriliyor. Meslek sahibi olmak isteyen kişilerin özellikle ilgi gösterdiği kurslara koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilmişti. Peki İSMEK kursu ne zaman açılacak 2020? İSMEK kayıtları ne zaman? Eğitimleri yarım kalan öğrenciler ne yapacak?

İSMEK KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgın nedeniyle tedbir amacıyla erken kapatılan İSMEK kursları yeni dönemde sıkı önlemler ile açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile İSMEK eğitimleri Eylül 2020 tarihine kadar ertelendi.

İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN?

İSMEK kayıtlarının eylül ayında erişime açılması bekleniyor. İSMEK’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler www.ismek.ist üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

Ön Kayıt için;

www.ismek.ist web sitesinde bulunan online ''Kayıt Ol'' kısmına tıklayın.

“İSMEK Kursiyer Giriş”ini yapın.

“Kursiyer Ön Kayıt Formu”ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun.

Bu bölüm kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim almak istediğiniz program, merkez, eğitimin başlama tarihi ve saatini seçin.

İşlemi tamamlayın. Yaptığınız online başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlandı.



Kesin Kayıt için;

Adayların web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup, ön kayıtların kesin kayda dönüşmesi için nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru yaptıkları merkeze şahsen başvurmaları gerekiyor. Aksi takdirde aday kesin kayıt hakkını kaybedebilir.

KAYIT OLMAK İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Öncelikle internet üzerinden online ön kayıt yapmalı sonra merkezlerden herhangi birine sadece bir kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterlidir. Spor merkezlerinde eğitim almak isteyenler ise ek olarak sağlık raporu getirmelidir.

İSMEK NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, "Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli" olarak tanımlanan "Yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonu"dur.

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İSMEK kursları ücretsizdir. İstediğiniz branştaki kurslara herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz. Ayrıca İSMEK tarafından düzenlenen sergi, seminer ve söyleşi vb. faaliyetlerin tümünden de ücretsiz faydalanılabilir.

İSMEK EĞİTİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

İSMEK’te 40 alanda, 327 branşta, 800'e yakın programda verilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (M.E.B.) belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 buçuk aydan 10 aya devam ediyor.Her program için eğitim saati farklı olmakla birlikte, bazı programlarda tekâmül eğitimleri de veriliyor. Programın kredisini dolduran kişilere M.E.B. onaylı İSMEK Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere de Kurs Katılım Belgesi veriliyor.