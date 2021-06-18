Transfer sezonunu hareketli geçiren Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Bahçeşehir Koleji forması giyen İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu açıklamanın ardından yeni transfer İsmet Akpınar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler İsmet Akpınar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte detaylar...

İSMET AKPINAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

22 Mayıs 1995 (26 yaşında) tarihinde Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya gelen İsmet Akpınar, basketbola Rist Wedel formasıyla adım attı. Henüz 16 yaşında Rist Wedel forması giymeye başlayan İsmet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında bu takımın başarısı için ter döktü.



2013-14’te Alba Berlin’e geçen İsmet, 2016-17 sezonunun sonuna dek Alba formasını taşıdı. İsmet Akpınar, Alba Berlin ile 2016 yılında Almanya Kupası’nı kazandı.



2017-18 ve 2018-19’da Ulm forması giyen İsmet, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Her iki sezonda da EuroCup’ta mücadele eden İsmet, özellikle 2018-19 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı (%51.9 iki sayı, %41.3 üç sayı, %85 serbest atış), 3.1 asist, 1.8 ribaund, 10.3 verimlilik ortalamalarıyla dikkat çekti.





2018-19’da Beşiktaş’a transfer olan İsmet, sezonun son bölümünü ise Bayern Münih formasıyla tamamladı. Başarılı oyuncu, son sezonunda ise Bahçeşehir Koleji’yle yine EuroCup’ta boy gösterdi ve bu organizasyonda 10.8 sayı (%53.8 iki sayı, %41 üç sayı, %100 serbest atış), 2.1 asist, 1.1 ribaund, 8.9 verimlilik puanı ortalamalarına erişti.



Kariyerinde 57 EuroCup maçına çıkan İsmet, bu karşılaşmalarda 6.0 sayı ve 1.5 asist ortalamaları tutturdu.



İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı’nın formasını alt yaş gruplarında ve A Takım seviyesinde de defalarca giydi.



Her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen İsmet Akpınar, özellikle dış atışlardaki etkinliğiyle tanınıyor.

İSMET AKPINAR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İsmet Akpınar, oyuncu kurucu (guard) mevkinde oynamaktadır. Akpınar şu takımlarda oynamıştır:



2011-13 (Rist Wedel)

2013-17 (Alba Berlin)

2017-19 (Ulm)

2019-20 (Beşiktaş, Bayern Münih)

2020-21 (Bahçeşehir Koleji)

