İsmet Uçma'nın cenaze töreninde bir araya geldiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül selamlaştı! AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve dün tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cenaze törenine Uçma'nın ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve İsmet Yılmaz katıldı. Öte yandan cenaze töreni sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaştığı görüldü. Tayfun Altuntaş Editör