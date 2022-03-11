Ismık isminin anlamı nedir, Ismık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ismık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ismık ismi ne demek, Ismık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ismık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ismık İsminin anlamı nedir? TDK Ismık anlamı:

Ismak ismi Türk dil kurumunda Sessiz, utangaç, az konuşan kimse olarak tanımlanmaktadır.

Ismık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ismık ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Ismık isminin kökeni:

Ismık ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Ismık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Ismık isminin rengi:

Nar

Ismık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Ismık isminin Harf Analizi Nedir ?

Ismık ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Ismık isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ismık ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

S : 22

M : 16

I : 11

K : 14

= 74 – Ismık İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

Ismık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ismık ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ismık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I: 9 S: 1 M: 4 I: 9 K: 2 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Ismık isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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