İspalya ne demek, TDK'ya göre İspalya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İspalya ne demek? İspalya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ispalya kelimesi. Peki ispalya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ispalya nedir, ispalya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSPALYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İspalya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İspalya kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ispalya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herek

