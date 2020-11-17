İspanya Almanya maç özeti izle 6-0!

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup son maçında Almanya'ya karşı tarihi bir zafer elde etti. Sahasında Almanya'yı 6-0 yenen İspanya böylece grubu lider olarak tamamladı

İspanya adına golleri Ferran Torres (3), Alvaro Morata, Rodri ve Oyarzabal kaydetti

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'te günün maçı İspanya ile Almanya arasında oynanacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te, İspanya'nın Olimpico La Cartuja sahasında başlayacak. Karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını ise Mehmet Culum ve Stefan Hallberg üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı Saran Grup, İspanya ve Almanya maçını ülkemizde canlı yayınlayacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te S Sport 2'den naklen izlenebilir.