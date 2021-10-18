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İspanya, psikolağa gitmenin normalleştirilmesi için 'Ağlama Evi' açtı! "Girin ve ağlayın"

İspanya'nın başkenti Madrid'de özel bir klinik tarafından ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitmenin normalleşmesi adına Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı. Böylelikle ülkedeki intahar oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.

İspanya, psikolağa gitmenin normalleştirilmesi için 'Ağlama Evi' açtı! "Girin ve ağlayın"

İspanya'nın başkenti Madrid’de özel bir klinik tarafından Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı.

Ruh sağlığının önemine dikkat çekme ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek için açılan ev, 3 gün boyunca ücretsiz tedavi verebilecek.

 

"GİRİN VE AĞLAYIN"

Ağlama Evi’nin duvarlarında psikologların telefon numaralarının yanı sıra "Girin ve ağlayın", "Benimde endişelerim var", "Kötü olmak da iyidir", "Ağlayan cesurdur" gibi motive edici mesajlar içeren ışıklı yazılar bulunuyor.

İspanya, psikolağa gitmenin normalleştirilmesi için Ağlama Evi açtı! Girin ve ağlayın

AÇILIŞA ÖZEL ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK TEDAVİ

Klinik, Ağlama Evi'nin açılışı nedeniyle 15, 16 ve 17 Ekim günlerinde ücretsiz olacağını, psikolojik desteğin herkes için daha kolay, daha erişilebilir olması hedeflenerek, ziyaret eden herkese ücretsiz 60 dakikalık çevrimiçi psikolojik tedavi hediye edileceği belirtildi.

İspanya, psikolağa gitmenin normalleştirilmesi için Ağlama Evi açtı! Girin ve ağlayın

"BU BİR TABU DEĞİL"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde yaptığı açıklamada, "Bu bir tabu değil, konuşulması, açığa çıkarılması ve ona göre hareket edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur" ifadelerini kullandı. 24 saat intihar yardım hattı hizmeti de içeren 100 milyon euroluk bir ruh sağlığı hizmeti planladıklarını duyurdu.

İspanya'da intihar doğal nedenlerden sonra en yaygın ikinci ölüm nedeni olurken, 2019 yılında 3 bin 671 kişi intihar ederek hayatını kaybetti.

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