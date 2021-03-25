İspanya -Yunanistan maç özeti izle 1-1! Trabzonsporlu Bakasetas golüyle Yunanistan'a hayat verdi

Dünya futbolunun milli takımlar düzeyinde en önemli turnuvası olan Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürüyor. Bu kapsamda B Grubu'nda İspanya, Yunanistan'ı konuk etti. Mücadelede İspanya ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koydu. İspanya'da Koke'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı çıkarken 32.dakikada ise Olmo'nun vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. 33.dakikada Koke'nin savunma arkasına havadan yolladığı topu göğsüyle yumuşattıktan sonra yaptığı vuruşla kaleci Vlachodimos'u mağlup etti ve skor 1-0 oldu. Başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında İnigo Martinez'in müdahalesiyle Masuras yerde kalınca hakem Guida penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Trabzonsporlu Bakasetas sert bir vuruşla penaltıya gole çevirdi. Mücadelede skor 1-1 oldu. Maçta başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı.

Öte yandan kazanılan 1 puan sonrası Yunan futbolcular büyük sevinç yaşadı.

İSPANYA - YUNANİSTAN MAÇ ÖZETİ İZLE 1-1

İspanya ile Yunanistan arasında oynanan maçın özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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