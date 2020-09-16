İspanya’da 'güvenlik güçlerinin intiharlarına karşı önlem alınsın' protestosu

İspanya'da polis ve jandarma olarak görev yapan güvenlik güçlerinin bağlı olduğu derneklerin temsilcileri, "iş stresinden dolayı bu yıl 15 meslektaşlarının intihar ettiğini" açıklayarak önlem alınması için meclis binası önünde eylem yaptı. Meclis binası önünde "Mağdurlar biziz. İntihar karşıtı protokol hemen çıkarılsın" yazılı pankart açan Jusapol, Jupol ve Jucil adlı polis ve jandarma dernekleri, siyasi partilerden intiharları önleyecek sosyal hakları artıran yeni düzenleme talep etti.

"SOL HÜKÜMET İNTİHAR EDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARŞI SESSİZ"

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinden bazı milletvekillerinin de destek verdiği eylemde, intihar eden güvenlik güçlerine atfen hazırlanan ve üzerilerinde İspanyol bayrağı bulunan maket tabutlar da taşındı.

Başbakan Pedro Sanchez'in geçen hafta Senato'da yaptığı konuşmada, intihar eden bir ETA mahkumu için "derin üzüntü duydum" demesine tepki gösteren polis ve jandarma mensupları, sol koalisyon hükümetini "intihar eden güvenlik güçleri karşısında sessiz kalmakla" suçlamıştı.