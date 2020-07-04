İspanya'da ikinci dalga paniği!

Koronavirüsten dolayı toplamda 297 bin 625 vakası ve 28 bin 385 ölümü bulunan Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya, Haziran ayı itibarıyla yeni vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir düşüş yaşamıştı. Vakaların ve ölümlerin sıfıra indiği ülkede kademeli olarak normalleşme aşamaları başlamıştı. Normalleşmenin ardından Temmuz ayı itibarıyla belli bölgelerde tekrar yükselişe geçen vaka sayıları İspanya hükümetinde ikinci dalga paniği yaşatıyor.

VAKALAR TEKRAR YÜKSELDİ, İLÇE KARANTİNAYA ALINDI

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimine bağlı 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen ikinci dalga dolayısıyla karantinaya alındı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, bugünden itibaren ticari ve zaruri gerekçeler olmadıkça Segria bölgesinden giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu. Kontrollerin ve güvenli çıkışların sağlanması için bölgeye 250 kadar polisin sevk edildiği kaydedildi.

Kovid-19 vakalarında ciddi artışın görüldüğü Sergia'da salı gününden itibaren iş için evlerinden çıkacak kişilerin şirketlerinden belge almaları gerektiğini bildirildi. Ayrıca 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine yasaklama getirildiği belirtildi.

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Alba Verges, basına verdiği bilgide, 22 Haziran'da 6 kişinin Kovid-19'dan yoğun bakıma alındığını bu sayının halen 21 olduğunu vurguladı.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Segria'nın bağlı olduğu Lleida kentinde de son 10 günde vaka sayılarının üç kat artmasından dolayı bir sahra hastanesi kuruldu. Salgının başlangıcından bu yana 4 bin 30 vakanın tespit edildiği Lleida'da, sadece 1 Temmuz'da 128 yeni vaka olduğu açıklanmıştı.

İspanya'da mevcut durumda 40'tan fazla yerde Kovid-19'da ikinci dalga görülürken, hükümet bunların kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.