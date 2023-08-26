İspanya'da Kadın Milli Futbolcu taciz olayı büyüyor! Kadın milli sporcuları maçlara çıkmama kararı aldı

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in FIFA Kadınlar Dünya Kupası kutlamalarında futbolcu Jenni Hermoso'yu öpmesi nedeniyle maçlara çıkmama kararı aldı.

SKANDAL OLAY DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle patlak veren skandalın ardından görevinden istifa edeceği iddia edilmişti. Rubiales'in istifa etmeyeceğini belirterek öpücük olayının futbolcu Jenni Hermoso'nun rızasıyla yaşandığını iddia etmesi üzerine, İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

KADIN FUTBOLCULAR MAÇLARINA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Jenni Hermoso'ya desteklerini sunarak kadınların onurunu ihlal eden davranışları kararlı ve güçlü bir şekilde kınadıklarını duyuran İspanya Kadın Milli Futbol Takımı, Jenni Hermoso dahil toplam 81 futbolcunun bildiri imzalayarak, dünya şampiyonu olan futbolcuların bu tür eylemlerin cezasız kalmaması için yetkililerden güçlü yanıtlar beklediklerini belirtti. Mevcut yöneticilerin devam etmesi halinde bildiriye imza atan futbolculardan hiçbirinin milli takımdan gelen çağrılara cevap vermeyecekleri ifade edildi. Futbolcu Jenni Hermoso ise bugün yaptığı açıklamada net bir şekilde öpücük olayının kendi rızası dışında yaşandığını belirterek kullanmadığı sözlerin uydurulmasına tahammül edemediğini söyledi.

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Yaşanan skandal üzerine istifa etmesi beklenen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı (RFEF) Luis Rubiales yaptığı açıklamada, defalarca istifa etmeyeceğini vurgulamış ve öpücük olayının karşılıklı, coşkulu ve rızaya dayalı olarak yaşandığını ifade ederek kendini savunmuştu.